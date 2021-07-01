Нужен копирайтер

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Закрыт15 заявок748 просмотров

Здравствуйте.

Требуется написать 20 постов для Instagram профиля и отдельно разработка контент-плана.

Для выбора исполнителя обязательно выполнить тестовое задание.

Задача: Написать рекламное объявление.

Продукт: продажа худи, футболок

Пишите в отклике ВЫПОЛНЕННОЕ тестовое задание и стоимость для 20 постов

(один текст объемом 500-700 символов)

4 года назад
onesocialsmm
Андрей 
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