Требуется копирайтер для составления текстов для сайта знакомств. Необходимо разработать шаблоны рассылок и рекламные сообщения. Бюджет обсуждается.
Нужен копирайтер
Здравствуйте.
Требуется написать 20 постов для Instagram профиля и отдельно разработка контент-плана.
Для выбора исполнителя обязательно выполнить тестовое задание.
Задача: Написать рекламное объявление.
Продукт: продажа худи, футболок
Пишите в отклике ВЫПОЛНЕННОЕ тестовое задание и стоимость для 20 постов
(один текст объемом 500-700 символов)
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