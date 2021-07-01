Описания к товарам

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Закрыт26 заявок584 просмотра

Ищу копирайтера для долгосрочной работы. Нужно писать небольшие уникальные описания для товаров.

Примеры описаний скину в лс. Цена: 25р за карточку

Объем одной карточки: 500 знаков с пробелами

Оплата только на сбер!

4 года назад
vldsk
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Заявки фрилансеров

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