Требуется написать несколько статей на тему строительства объемом от 1500 до 2500 символов без пробелов. Работа будет проверяться по Адвего. Опыт в данной сфере желателен. Оплата составляет 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Примеры работ по теме обязательны.