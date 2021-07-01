Требуется копирайтер для написания 20 рекламных постов для Instagram и разработки контент-плана. Каждый текст объемом 500-700 символов. Обязательно выполнить тестовое задание. Укажите стоимость за 20 постов в отклике.
Написать жизненный рассказ. Авторы, писатели.
Требуется написать рассказ. Оплата 1000 рублей. Файл прикреплён.
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