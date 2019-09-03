Создать сайт на шаблоне и заполнить контентом

$50
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Закрыт1 заявка128 просмотров
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
19 минут назад
6 лет назад
$50
3 дня
Все сделано быстро и качественно, рекомендую
Все отлично! Рекомендую как хорошего заказчика, оплата в срок и интересные задачи. Грамотное понятно тз и практически всегда онлайн, можно смело спрашивать если что не понятно.

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
19 минут назад
6 лет назад
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Сайты «под ключ»

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