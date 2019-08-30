Сделать аналог сайта

  1. Биржа фриланса
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Завершен20 заявок337 просмотров

Дизайн полностью повторить и функционал. На любом движке... Главное с админкой. Чтобы потом через админку заполнять сайт материалами. https://clck.ru/HZKi3

Интересуют стоимости и сроки. 

6 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lllyx
Ильяс 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Отлично справился со своей работой. Знает дело. Всем советую работать с такими ответственными людьми!
Отличный заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи Заплатил больше заявленного, спасибо

Заявки фрилансеров

lllyx
Ильяс 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад