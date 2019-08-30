Сделать аналог сайта

Внимание. Обязательно ознакомьтесь с подробным ТЗ (в приложении к проекту), перед подачей заявки. Цените свое и мое время! Есть сайт-исходник (чужой) на битриксе. У нас есть вордпресс. Требуется: 1. Скопировать и оптимизировать ...