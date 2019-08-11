Продающий лендинг на WordPress

Защита от ботов: первым предложением написать текущую дату.

Нужен продающий лендинг для бюро переводов на Pro шаблоне WordPress с калькулятором расчета стоимости перевода под ключ: т.е. с оригинальным дизайном и продающими текстами. Хостинг и домен есть.

Требования: адаптивный дизайн, кросс-браузерность, быстрая загрузка (до 3 сек), установка счетчиков для контекста и SSL сертификата.

Оплата: прямая на Сбер/ЯД частями (3-4-5 – по договоренности) по факту выполнения работ. Бюджет обсуждается

Просьба в заявке указывать только ваши кейсы с результатами продаж