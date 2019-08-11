Продающий лендинг на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок206 просмотров

Защита от ботов: первым предложением написать текущую дату. 

Нужен продающий лендинг для бюро переводов на Pro шаблоне WordPress с калькулятором расчета стоимости перевода под ключ: т.е. с оригинальным дизайном и продающими текстами. Хостинг и домен есть.   

Требования: адаптивный дизайн, кросс-браузерность, быстрая загрузка (до 3 сек), установка счетчиков для контекста и SSL сертификата. 

Оплата: прямая на Сбер/ЯД частями (3-4-5 – по договоренности) по факту выполнения работ. Бюджет обсуждается 

Просьба в заявке указывать только ваши кейсы с результатами продаж

WordPress
6 лет назад
sunset4myval
Виктория 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров