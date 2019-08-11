Сайт фриланса, о работе, можно готовую сборку

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Закрыт10 заявок247 просмотров

необходимо сделать сайт по фрилансу и вакансии и резюме, услуги. если есть у вас готовая сборка готов рассмотреть так как понимаю что они все примерно одинаковы,основной функционал типовой, но май делаем для оказания услуг юр лицам.сообщите цену и сроки

6 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров