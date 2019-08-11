Разработка сайта в приложение т3 Жду от вас цену если Мы дизайн предоставим с версткой и без если вы всё будете делать под ключ с 0
Сайт фриланса, о работе, можно готовую сборку
необходимо сделать сайт по фрилансу и вакансии и резюме, услуги. если есть у вас готовая сборка готов рассмотреть так как понимаю что они все примерно одинаковы,основной функционал типовой, но май делаем для оказания услуг юр лицам.сообщите цену и сроки
Заявки фрилансеров
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