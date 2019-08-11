необходимо сделать сайт по фрилансу и вакансии и резюме, услуги. если есть у вас готовая сборка готов рассмотреть так как понимаю что они все примерно одинаковы,основной функционал типовой, но май делаем для оказания услуг юр ...
Сайт врача
Необходимо сделать сайт для врача на wordpress. Базовый функционал: инфо-визитка, ведение блога, оптимизация для поисковиков. Доп опции (обсудим): функции онлайн-записи на прием (возможно через интеграцию с prodoctotov.ru),; автоматический кросс-постинг блога в вк, фб, дзен, инстаграм; возможность добавлять тесты и опросники и автоматически их обсчитывать.
Заявки фрилансеров
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