Сайт врача

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Закрыт20 заявок236 просмотров

Необходимо сделать сайт для врача на wordpress. Базовый функционал: инфо-визитка, ведение блога, оптимизация для поисковиков. Доп опции (обсудим): функции онлайн-записи на прием (возможно через интеграцию с prodoctotov.ru),; автоматический кросс-постинг блога в вк, фб, дзен, инстаграм; возможность добавлять тесты и опросники и автоматически их обсчитывать.

WordPress
6 лет назад
wriff11
Илья 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров