Нужно создать сайт nbast.ru
Создать сайт
Цель - получить лендинг outstaffing компании.
IT специалисты - программисты/тестировщики/devops
Предлагайте Ваши варианты исполнения - технологии, строки, цены ( по етапно, авансы , прочее) . В заявках добавляйте упущенные мною пункты - обсудим.
Этапы работы:
- Блоковый макет главной страницы
- Дизайн главной страницы
- Дизайн страницы блога
- Адаптивная верстка (от 1024 до 1920 ) + мобильная
- Используя сервисы (та же тильда) или другие - поднять рабочий сервер (домен будет куплен отдельно)
- заргрузка главной страницы не более 1 сек
- загрузка вторичных страниц - не более 1.5 сек
- возможность оставлять заявку - ("перезвоните мне" , "напишите мне" ) где кроме полей ввода можно выбрать цель заявки , прим. Разработать приложени, Нанять сотрудника ... - список нужно настраивать с админ панели
- Информация на сайте должна быть редактирумая ( контакты , текст )
- Сайтмап
- Поднять почтовый сервер. После получения заявки отправлять письмо на адрес (или смс на номер).
Заявки фрилансеров
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