Сделать мини сайт на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок362 просмотра

Нужен мини сайт на тильде примерно такого формата: https://nativetravel.ru/

Пример внутренней страницы https://nativetravel.ru/japan_momiji

  • Разбивка блоков аналогична
  • Вставить наше лого
  • Подобрать лучше шрифты
Tilda
6 лет назад
IMHOlelya
Василиса 
41 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    Цель - получить лендинг outstaffing компании.  IT специалисты -  программисты/тестировщики/devops  Предлагайте Ваши варианты исполнения - технологии, строки, цены ( по етапно, авансы , прочее) . В заявках добавляйте ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт электромонтажной компании

    Нужен самый  простой сайт.  С написанием минимального контента. Фото и контент от вас. Услуги: электрика, системы видеонаблюдения, пожарная безопасность.  Монтаж и обслуживание инженерных систем. От нас название, контакты, перечень выполняемых работ.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт врача

    Необходимо сделать сайт для врача на wordpress. Базовый функционал: инфо-визитка, ведение блога, оптимизация для поисковиков. Доп опции (обсудим): функции онлайн-записи на прием (возможно через интеграцию с prodoctotov.ru),; автоматический кросс-постинг блога в вк, фб, дзен, инстаграм; ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт фриланса, о работе, можно готовую сборку

    необходимо сделать сайт по фрилансу и вакансии и резюме, услуги. если есть у вас готовая сборка готов рассмотреть так как понимаю что они все примерно одинаковы,основной функционал типовой, но май делаем для оказания услуг юр ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ.

    Разработка сайта в приложение т3  Жду от вас цену если Мы дизайн предоставим с версткой и без если вы всё будете делать под ключ с 0

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать аналог сайта

    Дизайн полностью повторить и функционал. На любом движке... Главное с админкой. Чтобы потом через админку заполнять сайт материалами. https://clck.ru/HZKi3 Интересуют стоимости и сроки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад