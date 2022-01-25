Требуется разработка бота в Telegram, который будет отправлять уведомления о новых подписчиках в Instagram. Это поможет быстро реагировать на атаки ботов и предотвращать их массовое появление. Рассмотрим любые технические решения для реализации данного проекта.
Портфолио: http://project1532072.tilda.ws/
Подхожу к продвижению и администрированию комплексно!
ЧТО УМЕЮ?
Оформление аккаунта
1. Проработка аватара, имени профиля, шапки;
2. Визуальное оформление с разработкой единого стиля, логотипа, шаблонов для постов и сториз;
3. Написание текстов (продающих, вовлекающих, информационных)
SMM-стратегия
1. Разработка стратегии продвижения;
2.Составление контент-плана для постов и сториз;
3. Написание скриптов продаж;
4. Ведение бизнес-страниц (бесперебойный постинг, коммуникации с подписчиками);
5.Продвижение: проведение конкурсов, поиск и организация марафонов, поиск блогеров на рекламу;
6.Анализ готовности профиля к рекламе.
Реклама
1. Анализ целевой аудитории и конкурентов;
2.Создание и настройка рекламного кабинета;
3.Создание продающих рекламных макетов;
4.Настройка таргетированной рекламы;
5. Верстка посадочной страницы;
6.Внедрение чат-ботов;
7.Отчетность, анализ и оптимизация рекламных показателей.
ПОЧЕМУ Я?
Я каждый день учусь новому, иду в ногу со временем.
Digital - сфера не стоит на месте, и я вместе с ней!
- Ответственность и оперативность
- Коммуникация
- Индивидуальный подход
Для связи: [email protected] или Viber/Telegram/WhatsApp +38 067-919-32-49
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад