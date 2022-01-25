Вы на страничке SMM-специалиста, который может все!

Портфолио: http://project1532072.tilda.ws/

Подхожу к продвижению и администрированию комплексно!

ЧТО УМЕЮ?

Оформление аккаунта

1. Проработка аватара, имени профиля, шапки;

2. Визуальное оформление с разработкой единого стиля, логотипа, шаблонов для постов и сториз;

3. Написание текстов (продающих, вовлекающих, информационных)

SMM-стратегия

1. Разработка стратегии продвижения;

2.Составление контент-плана для постов и сториз;

3. Написание скриптов продаж;

4. Ведение бизнес-страниц (бесперебойный постинг, коммуникации с подписчиками);

5.Продвижение: проведение конкурсов, поиск и организация марафонов, поиск блогеров на рекламу;

6.Анализ готовности профиля к рекламе.

Реклама

1. Анализ целевой аудитории и конкурентов;

2.Создание и настройка рекламного кабинета;

3.Создание продающих рекламных макетов;

4.Настройка таргетированной рекламы;

5. Верстка посадочной страницы;

6.Внедрение чат-ботов;

7.Отчетность, анализ и оптимизация рекламных показателей.

ПОЧЕМУ Я?

Я каждый день учусь новому, иду в ногу со временем.

Digital - сфера не стоит на месте, и я вместе с ней!

Ответственность и оперативность

Быстро и качественно выполню работу.

Коммуникация

Всегда на связи в удобный для Вас способ. Отвечу на все Ваши вопросы, вовремя предоставлю отчет о проделанной работе.

Индивидуальный подход

Готова принимать заказы на продвижение любых ниш бизнеса. Обещаю 100%ю вовлеченность и отдачу Вашему проекту.

Для связи: [email protected] или Viber/Telegram/WhatsApp +38 067-919-32-49