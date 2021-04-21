Buffettknows

Сделать Логотип для сайта +Плюс главную одностраничный сайт В лого за основу берем бриллиант + имплементируем туда график https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&tbm=isch&ved=2ahUKEwj76o_T4ub1AhW9QkEAHT2YADwQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDvAxAnOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQ1AJY9QhgxQxoAHAAeACAAbQCiAGFCZIBBzAuNS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=2nz9YfuVOr2FhbIPvbCC4AM&bih=826&biw=1728#imgrc=vl0FmWCT17MN5M&imgdii=5-LCyhOQTap6EMhttps://www.google.com/search?q=tradingchart&sxsrf=APq-WBukoO87tZmSr5R0c48qvPXBR_MBmQ:1644002595819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixxu714ub1AhWI3oUKHct1ApsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1728&bih=826&dpr=2https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&tbm=isch&ved=2ahUKEwj76o_T4ub1AhW9QkEAHT2YADwQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDvAxAnOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQ1AJY9QhgxQxoAHAAeACAAbQCiAGFCZIBBzAuNS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=2nz9YfuVOr2FhbIPvbCC4AM&bih=826&biw=1728#imgrc=5-LCyhOQTap6EM&imgdii=N50hWTaSxvXnoM
- Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт2 года назад
Наша задача создать урезанный сайт по дизайн макету с полным функционалом 👇Как сайты снизу https://www.dextools.io/app/bsc/pair-explorer/0xe6173cad4f57dcb77e3d04db373b8b9a517e8a54https://poocoin.app/tokens/0x4c460c84b34a89fb76778a0995b2128e6038c995 В задачу входит урезананя страница с tradingview и интеграция графика нужного токена + Полный функционал сайта как на скриншотеСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт2 года назад
ТЗ - умение писать swap-платформы на блокчейне Показать примеры Оплата высокая + процент от прибыли компании Есть удачные кейсыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
За основу возьмем - https://biswap.org/Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Необходимо сделать 10 превью для видео в ютубе: русский и английский язык. + дизайн баннеров - 5шт. Подробности обсудили в телеграме.[/b]Завершен2 года назад
- $700
Необходимо разработать адаптивный дизайн многостраничного сайта под мобильные устройства. Тематика сайта стейкинг криптовалюты. Более 10 страниц. Дизайн нужен в фигме. Подробности в телеграме.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $200
Необходимо сделать дизайн слайдов, примерно 12шт, на русском и английском языке. Тематика слайдов: криптовалюты, трейдинг. Предпочтительно использовать фигму.Завершен2 года назад
- $160
Нужно сделать дизайн рекламных баннеров для платформы трейдинга. Один вид баннера на 17 ресайзов. Все ресайзы на 6ти разных языках.+ одно превью для видео на ютубе. Подробности обсудили в телеграме.Завершен2 года назад
[b]Обязанности: Создаем стейкинг сайт для криптовалюты [/b][list][*]Верстка сайта и мобильная адаптация[*]Функционал и работоспособность сайта на высоком уровне[*]Знания в криптовалютной сфере и работе с мерчантами приветствуется[*]Приветствуется работа с API криптокошельков для приема на сайт ( BTC/ TETHER ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт2 года назад
Надо сделать набор рекламных креативов разных размеров и на разных языках (около 80шт всего баннеров), тематика трейдинг/криптовалюта.Подробности обсудили в телеграмекатегория:Завершен2 года назад
Работаем с фб📍Важно! Умение лить на пиксель + прикручивать прокси + настраивать на общий аккаунт антидитекта! 🧷Время и желание обслуживать 10-50 аккаунтов в месяц ( больше аккаунтов выше оплата)Только с опытомСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт2 года назад
Хочу сделать крипто кошелек с полным функционалов в телеграм вью, то есть никаких регистраций и выходов с меседжера - сайт находится внутри теоеграм) Референс мы берем вот этого бота https://t.me/pokertonbot далее обратите внимание, зайдите и ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт2 года назад
необходимо сделать дизайн креативов для рекламы в фейсбуке в нише трейдинг, криптовалюты. Все подробности обсудили в телеграмеЗавершен2 года назад
Нужен дизайн + весртка одностроничной визитки для рекламы в фейсбук в кротчайщие сроки . Референс https://7trade.me/ Снизу прикрепляю картинки как должно выглядить ( пример референса ) А так же стиль в котором хочу видеть свой сайт ( ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $300
[i]Требуется Front-end разработчик на действующий проект для фикса багов сроком приблизительно на 1 месяц +. Стэк - React, Mobx, Sockets, GraphQL (Apollo), тематика - бинарные опционы. Оплата - 300$ в неделю по факту выполнения работы ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем frontend разработчика на стэк react + nodejs + sockets для разработки финансовых графиков. В качестве базы нужно взять готовую наработку React Stockcharts (https://reactivemarkets.github.io/react-financial-charts/?path=/docs/features-full-screen--daily) и доработать по нашим требованиям (встроить в страницу, добавить индикаторы, добавить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем frontend разработчика на стэк react + nodejs + sockets для разработки финансовых графиков. В качестве базы нужно взять готовую наработку React Stockcharts (https://reactivemarkets.github.io/react-financial-charts/?path=/docs/features-full-screen--daily) и доработать по нашим требованиям (встроить в страницу, добавить индикаторы, добавить ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Полная адаптация + Верстка проекта на все устройства Проект на половине стадии от завершение, подвели предидушие разработчики Ищем профессиональную команду, которая в короткие сроки сверстает и сдаст до финальной стадии весь проект! Верстать будем под Mobile от 375 ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток,Мы переходим на новый движок по брокеру и в связи с этим хотим обновить партнерскую программу на движке react js https://affiliate.starsbinary.com/ Наша нынешняя ППМы хотим сохранить примерно такое же расположение элементов В программе, только слега ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт3 года назад
Хотим редизайн нашего проекта в новые краски и анимацию - [url=https://starsbinary.com/ru]https://starsbinary.com/ru[/url] ( Сейчас старый дизайн ) Хотим видеть что топ на подобии главной страницы IQ Option - Ссылку на эту торговую платформу прикрепил ниже! С сохранением всех текстов ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт3 года назад