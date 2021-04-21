Buffettknows

Олександр Топ Buffettknows

 
33 годаОАЭ/Дубай
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1510
выплачено фрилансерам
44%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн Лого и Главной страницы

    Сделать Логотип для сайта +Плюс главную одностраничный сайт В лого за основу берем бриллиант + имплементируем туда график  https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj76o_T4ub1AhW9QkEAHT2YADwQ2-cCegQIABAA&amp;oq=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDvAxAnOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQ1AJY9QhgxQxoAHAAeACAAbQCiAGFCZIBBzAuNS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&amp;sclient=img&amp;ei=2nz9YfuVOr2FhbIPvbCC4AM&amp;bih=826&amp;biw=1728#imgrc=vl0FmWCT17MN5M&amp;imgdii=5-LCyhOQTap6EMhttps://www.google.com/search?q=tradingchart&amp;sxsrf=APq-WBukoO87tZmSr5R0c48qvPXBR_MBmQ:1644002595819&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwixxu714ub1AhWI3oUKHct1ApsQ_AUoAXoECAEQAw&amp;biw=1728&amp;bih=826&amp;dpr=2https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj76o_T4ub1AhW9QkEAHT2YADwQ2-cCegQIABAA&amp;oq=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDvAxAnOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQ1AJY9QhgxQxoAHAAeACAAbQCiAGFCZIBBzAuNS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&amp;sclient=img&amp;ei=2nz9YfuVOr2FhbIPvbCC4AM&amp;bih=826&amp;biw=1728#imgrc=5-LCyhOQTap6EM&amp;imgdii=N50hWTaSxvXnoM

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Графики по типу tradingview для шит коинов на базе tradingview charts

    Наша задача создать урезанный сайт по дизайн макету с полным функционалом 👇Как сайты снизу https://www.dextools.io/app/bsc/pair-explorer/0xe6173cad4f57dcb77e3d04db373b8b9a517e8a54https://poocoin.app/tokens/0x4c460c84b34a89fb76778a0995b2128e6038c995 В задачу входит урезананя страница с tradingview и интеграция графика нужного токена + Полный функционал сайта как на скриншоте

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивный дизайн многостраничного сайта

    $700

    Необходимо разработать адаптивный дизайн многостраничного сайта под мобильные устройства. Тематика сайта стейкинг криптовалюты. Более 10 страниц. Дизайн нужен в фигме. Подробности в телеграме.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн слайдов на двух языках

    $200

    Необходимо сделать дизайн слайдов, примерно 12шт, на русском и английском языке. Тематика слайдов: криптовалюты, трейдинг. Предпочтительно использовать фигму.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн рекламных баннеров на 6 языках + превью для ютуба

    $160

    Нужно сделать дизайн рекламных баннеров для платформы трейдинга. Один вид баннера на 17 ресайзов. Все ресайзы на 6ти разных языках.+ одно превью для видео на ютубе. Подробности обсудили в телеграме.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создаем стейкинг сайт для криптовалюты 

    [b]Обязанности: Создаем стейкинг сайт для криптовалюты [/b][list][*]Верстка сайта и мобильная адаптация[*]Функционал и работоспособность сайта на высоком уровне[*]Знания в криптовалютной сфере и работе с мерчантами приветствуется[*]Приветствуется работа с API криптокошельков для приема на сайт ( BTC/ TETHER ...

    Верстка сайтаAndroidFigma
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Набор рекламных креативов

    Надо сделать набор рекламных креативов разных размеров и на разных языках (около 80шт всего баннеров), тематика трейдинг/криптовалюта.Подробности обсудили в телеграмекатегория:

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужны толковые байеры с опытом залива для работы с фейсбук

    Работаем с фб📍Важно! Умение лить на пиксель + прикручивать прокси + настраивать на общий аккаунт антидитекта! 🧷Время и желание обслуживать 10-50 аккаунтов в месяц ( больше аккаунтов выше оплата)Только с опытом

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт с полным функционалом в телеграм Вью с авторизацией через тегерам

    Хочу сделать крипто кошелек с полным функционалов в телеграм вью, то есть никаких регистраций и выходов с меседжера - сайт находится внутри теоеграм)  Референс мы берем вот этого бота https://t.me/pokertonbot далее обратите внимание, зайдите и ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Веб разработка + дизайн визитки для рекламы фесбук рекламы

    Нужен дизайн + весртка одностроничной визитки для рекламы в фейсбук в кротчайщие сроки . Референс https://7trade.me/ Снизу прикрепляю картинки как должно выглядить ( пример референса ) А так же стиль в котором хочу видеть свой сайт ( ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Требуется Front-end разработчик на действующий проект сроком на 1 меся

    $300

    [i]Требуется Front-end разработчик на действующий проект для фикса багов сроком приблизительно на 1 месяц +. Стэк - React, Mobx, Sockets, GraphQL (Apollo), тематика - бинарные опционы. Оплата - 300$ в неделю по факту выполнения работы ...

    React
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка, настройка графика на базе React Stockcharts или PixiJS

    Ищем frontend разработчика на стэк react + nodejs + sockets для разработки финансовых графиков. В качестве базы нужно взять готовую наработку React Stockcharts (https://reactivemarkets.github.io/react-financial-charts/?path=/docs/features-full-screen--daily) и доработать по нашим требованиям (встроить в страницу, добавить индикаторы, добавить ...

    React
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка, настройка графика на базе React Stockcharts или PixiJS

    Ищем frontend разработчика на стэк react + nodejs + sockets для разработки финансовых графиков. В качестве базы нужно взять готовую наработку React Stockcharts (https://reactivemarkets.github.io/react-financial-charts/?path=/docs/features-full-screen--daily) и доработать по нашим требованиям (встроить в страницу, добавить индикаторы, добавить ...

    React
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка + Адаптация проекта на Реакте ( Проект на середине )

    Полная адаптация + Верстка проекта на все устройства  Проект на половине стадии от завершение, подвели предидушие разработчики Ищем профессиональную команду, которая в короткие сроки сверстает и сдаст до финальной стадии весь проект! Верстать будем под  Mobile от 375 ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн + Верстка партнерской программы. react js

    Доброго времени суток,Мы переходим на новый движок по брокеру и в связи с этим хотим обновить партнерскую программу на движке react js https://affiliate.starsbinary.com/ Наша нынешняя ППМы хотим сохранить примерно такое же расположение элементов В программе, только слега ...

    React
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн торговой платформы + прорисовка разных элементов

    Хотим редизайн нашего проекта в новые краски и анимацию - [url=https://starsbinary.com/ru]https://starsbinary.com/ru[/url] ( Сейчас старый дизайн ) Хотим видеть что топ на подобии главной страницы IQ Option - Ссылку на эту торговую платформу прикрепил ниже!  С сохранением всех текстов ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
28 минут назад
$250
10 баллов
2 года назад
Дизайн 10 обложек для видео в youtube на двух языках
В очередной раз спасибо за интересные задачи. Александр действительно ТОП :)
Дизайн 10 обложек для видео в youtube на двух языка выполненые замечательно! Рекомендую
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
28 минут назад
$650
10 баллов
2 года назад
Адаптивный дизайн многостраничного сайта
Спасибо за интересный проект! Все как всегда круто и на высоте. Александра можно смело отнести к категории «идеальных» заказчиков. Буду рад помочь еще :)
Лучшие работы, совершенство в всем - главное качество это отзывчивость и скорость! Но конечно же качество на максимальном уровне!
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
28 минут назад
$200
10 баллов
2 года назад
Дизайн слайдов на двух языках
Сотрудничать с Александром - это просто ТОП :) Понимание с полуслова и всегда на позитиве! :)
Качество работы выше, чем даже снят сериал: ""игра в кальмара" Вообщем ставлю твердую десятку за работу и могу сказать что это лучший дизайнер на платформе. Up: Дед окажется владельцем игры
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
28 минут назад
$160
10 баллов
2 года назад
Дизайн рекламных баннеров на 6 языках + превью для ютуба
Всё как всегда огонь 🔥 Спасибо за интересные заказы!
Гениальный человек в своих работах! Очень тонко чувствует заказчика и очень работоспособный ! Весьма отзывчивый и быстр на подъем! 5 балов, так сказать 5 зирок за заказ кожен раз!
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
28 минут назад
$150
10 баллов
2 года назад
Набор рекламных креативов
Который раз сотрудничаю с Александром и остаются только положительные эмоции. Приятно иметь дело 🙂
Среди прочих хороших дизайнеров - работы Виталия я отношу к категории идеальные !
Ответный отзыв