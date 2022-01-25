https://docs.google.com/document/d/1iWDU7NshgFh0uIlc2rv-fZTdX38xmVocmdJ2-j-xyyA/edit https://developer.vonage.com/client-sdk/in-app-messaging/overview
Перенести сайт https://colonialstrata.com.au/ с drupal7 на laravel
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $85
О проекте подробно расскажу в личных сообщениях.Завершен2 года назад
Нужно управлять закладками (web links), примерно как вот на [url=https://papaly.com/]этом[/url] сервисе (там есть демо-режим без регистрации). Кроме шаринга между людьми и всяких ссылок на соц.сети. Просто добавлять/удалять/изменять элементы в иерархии панель-категория-закладка. Выглядеть должно так же красиво ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
В связи с частыми атаками ботов на наш Инстаграм (и невозможностью сделать аккаунт закрытым, так как постоянно крутим таргет) нужен бот в Телеграм, который будем присылать уведомления о новых подписчиках. Эти уведомления помогут быстро увидеть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Коллеги! Нужно создать маркетплэйс товаров. Что-то типа Деливери Клаба, но не только доставка еды. Для небольшого города (нагрузки не сильные). Оплата не нужна, её будут принимать сами продавцы. Предложите варианты по движку, примеры работ, цена, сроки, нюансы. ...Закрыт2 года назад
Необходимо создать Телеграм бот, через который: [b] 1.[/b] пользователи будут регистрироваться [b] 2. [/b] оператор на основании регистрационных данных будет сам генерировать штрих-код и подгружать его ...Завершен2 года назад
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите кто сможет помочь и за какую цену.Завершен2 года назад
Добрый день! Необходимо разработать Dashboard, который будет собирать информацию с freepbx. Это ip-телефония. Данные которые должны быть: кол-во звонков, кол-во минут, билинг, и многое другое. При личном общении опишу детальнееЗакрыт2 года назад
- $75
создать одностраничный ПРОДАЮЩИЙ сайт на платформе Тильда Обязательные навыки и опыт создания конвертирующих лендингов и квизов, понимание как создаются цепляющие ( продающие заголовки), ТЗ от прототипа до картинок предоставляется заказчиком, С вас дизайн , шрифты, дизайн ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, требуется человек для доработки тех или иных моментов на сайте, сайт на yii2. Для связи голосом, нужен скайп или телефон для возможности созвониться по доработкам, ТЗ готово. [b]Список доработок в виде содержания:[/b] 1. ОШИБКА SMTP при ...Закрыт2 года назад