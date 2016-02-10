Необходимо заменить модуль novapay для версии opencart 3, на версию 2.3 [url=https://github.com/NovaPay/opencart3-integration]https://github.com/NovaPay/opencart3-integration[/url]
Интернет-магазины1 заявка
Закрыт
3 года назад
Необходимо заменить модуль novapay для версии opencart 3, на версию 2.3 [url=https://github.com/NovaPay/opencart3-integration]https://github.com/NovaPay/opencart3-integration[/url]
необходимо со старой версии доски объявлений перенести в новую версию версию доски объявлений на системе unisite объявления и пользователей.
Необходимо выполнить сайт по типу tickets.ua. Имеется API. Нужен дизайн яркий, информационный и понятный, пример tickets.ua, под ключ. Все вопросы и доступ к api через личные сообщения.