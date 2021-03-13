Создание сайта с нуля по вашему макету
Работаю за небольшую цену для создания портфолио
Минимум кода - больше гибкости
Возможно заключение по договору - Есть ИП
Для проверки подлинности ИП впишите в поисковик ИП Каретников В.М.
- верстка главной по макету (psd, figma, sketch, т.п.) - от 2000 руб.
- адаптивность для уже готовой верстки - от 2000 руб.
- верстка внутренней - от 400 руб.
Возможна натяжка на Wordpress не сложного проекта (в изучении) - от 3000 руб.
Порядок работы:
- присылаете макет дизайна на оценку
- согласовываем стоимость, сроки
- показываю работу
- вношу правки, если нужно
- отдаю архив с работой
Обратная связь:
Telegram: t.me/M_VKarov
Вконтакте: vk.com/m.vkarov
E-mail: [email protected]
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HTML-верстка
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