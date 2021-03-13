Создание сайта с нуля по вашему макету

Работаю за небольшую цену для создания портфолио

Минимум кода - больше гибкости

Возможно заключение по договору - Есть ИП

Для проверки подлинности ИП впишите в поисковик ИП Каретников В.М.

- верстка главной по макету (psd, figma, sketch, т.п.) - от 2000 руб.

- адаптивность для уже готовой верстки - от 2000 руб.

- верстка внутренней - от 400 руб.

Возможна натяжка на Wordpress не сложного проекта (в изучении) - от 3000 руб.

Порядок работы:

- присылаете макет дизайна на оценку

- согласовываем стоимость, сроки

- показываю работу

- вношу правки, если нужно

- отдаю архив с работой

Обратная связь:

Telegram: t.me/M_VKarov

Вконтакте: vk.com/m.vkarov

E-mail: [email protected]