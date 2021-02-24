Разработка современного и адаптивного сайта.
Награды:
- Первое место в региональном чемпионате "WorldSkills Russia" в компетенции "Веб-дизайн и разработка"
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, JS, PHP, SQL
- Кроссбраузерная и адаптивная верстка сайта
Специализация:
- Landing Page
- Frontend-программирование
Мои соц.сети:
- Telegram Khasan6
- VK vk.com/khasan006
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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!