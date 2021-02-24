KhasanOPPA

Хасан KhasanOPPA

 
22 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка современного и адаптивного сайта.

Награды:

- Первое место в региональном чемпионате "WorldSkills Russia" в компетенции "Веб-дизайн и разработка"

Мои навыки:

- HTML5, CSS3, JS, PHP, SQL

- Кроссбраузерная и адаптивная верстка сайта

Специализация:

- Landing Page

- Frontend-программирование

Мои соц.сети:

- Telegram Khasan6

- VK vk.com/khasan006

PHPВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
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$10
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Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта
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