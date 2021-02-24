Разработка современного и адаптивного сайта.

Награды:

- Первое место в региональном чемпионате "WorldSkills Russia" в компетенции "Веб-дизайн и разработка"

Мои навыки:

- HTML5, CSS3, JS, PHP, SQL

- Кроссбраузерная и адаптивная верстка сайта

Специализация:

- Landing Page

- Frontend-программирование

Мои соц.сети:

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