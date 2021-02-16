goodenl

Даниил Матяш goodenl

 
23 годаУкраина/Желтые Воды
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Воплощаю ваши мечты в реальность

Front-end

  • Верстаю макеты из Figma, PSD.
  • Имеется опыт с анимациями на HTML5 и CSS3. А так же с HTML5 canvas.
  • В CSS3 использую последние технологии, такие как Flex, переменные(уменьшает вероятность ошибок), кастомные элементы(такие как полоса прокрутки, контекстное меню).
  • Делаю адаптивные сайты, в том числе и для мобильных девайсов(Mobile first и для PWA).
  • Разрабатываю различные интерактивные блоки, такие как: слайдеры, формы заказов, модальные окна, контекстное меню и прочее.
  • В вёрстке использую Gulp с препроцессор SASS и минификаторами кода, для оптимизации сайта.
Хотел бы научится чему-то новому, и всё время стараюсь развиваться и учится.
Figma