Воплощаю ваши мечты в реальность

Front-end

Верстаю макеты из Figma , PSD .

, . Имеется опыт с анимациями на HTML5 и CSS3 . А так же с HTML5 canvas .

на и . А так же с . В CSS3 использую последние технологии, такие как Flex , переменные (уменьшает вероятность ошибок), кастомные элементы (такие как полоса прокрутки, контекстное меню).

, (уменьшает вероятность ошибок), (такие как полоса прокрутки, контекстное меню). Делаю адаптивные сайты , в том числе и для мобильных девайсов( Mobile first и для PWA ).

, в том числе и для мобильных девайсов( и для ). Разрабатываю различные интерактивные блоки , такие как: слайдеры, формы заказов, модальные окна, контекстное меню и прочее.

, такие как: слайдеры, формы заказов, модальные окна, контекстное меню и прочее. В вёрстке использую Gulp с препроцессор SASS и минификаторами кода, для оптимизации сайта.

Хотел бы научится чему-то новому, и всё время стараюсь развиваться и учится.