Воплощаю ваши мечты в реальность
Front-end
- Верстаю макеты из Figma, PSD.
- Имеется опыт с анимациями на HTML5 и CSS3. А так же с HTML5 canvas.
- В CSS3 использую последние технологии, такие как Flex, переменные(уменьшает вероятность ошибок), кастомные элементы(такие как полоса прокрутки, контекстное меню).
- Делаю адаптивные сайты, в том числе и для мобильных девайсов(Mobile first и для PWA).
- Разрабатываю различные интерактивные блоки, такие как: слайдеры, формы заказов, модальные окна, контекстное меню и прочее.
- В вёрстке использую Gulp с препроцессор SASS и минификаторами кода, для оптимизации сайта.