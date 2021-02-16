zlatajesen

Юлия zlatajesen

 
47 летРоссия/Воронеж
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
oksana4891
Оксана 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Верстка двух адаптивных страниц по ТЗ
Спасибо клиенту за приятное сотрудничество. Задания было четко поставлено. Всегда была на связи. Оплата прошла в срок.
Версткой Оксаны довольна - спешки с заказом не было, тем не менее, она всё выполнила в указанный срок, даже в выходные была на связи и учитывала все пожелания. Я знаю, что я придирчивый заказчик, проверяющий верстку в разных браузерах при разных разрешениях, но все недочеты сразу же исправлялись без вопросов. Адаптивность - на 5. Если мой "вынос мозга" ей не надоел, буду и дальше обращаться!
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