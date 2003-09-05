Meirzhaan

Мейржан Meirzhaan

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Верстка адаптивных и кросбраузерных сайтов

О себе

  • Верстка адаптивных и кросбраузерных сайтов разной сложности с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Под дизайн

  • Разработка SPA (single page application) на React

  • Верстаю с чистым HTML, CSS и JS без подключение сторонных библиотек, так как они уменьшают производительность сайта.

  • Верстка по сборку GULP, оптимизация изоброжений на формат webp, для быстроты сайта.

Технологий:

  • HTML5

  • CSS3

  • SCSS/SASS

  • JavaScript,

  • ReactJS, Redux

  • BEM, FlexBox

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Телеграм: https://t.me/meirjzhan