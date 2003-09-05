Верстка адаптивных и кросбраузерных сайтов
О себе
Верстка адаптивных и кросбраузерных сайтов разной сложности с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Под дизайн
Разработка SPA (single page application) на React
Верстаю с чистым HTML, CSS и JS без подключение сторонных библиотек, так как они уменьшают производительность сайта.
Верстка по сборку GULP, оптимизация изоброжений на формат webp, для быстроты сайта.
Технологий:
HTML5
CSS3
SCSS/SASS
JavaScript,
ReactJS, Redux
BEM, FlexBox
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Телеграм: https://t.me/meirjzhan
Портфолио
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