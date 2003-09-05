Верстка адаптивных и кросбраузерных сайтов

Верстка адаптивных и кросбраузерных сайтов разной сложности с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Под дизайн

Разработка SPA (single page application) на React

Верстаю с чистым HTML, CSS и JS без подключение сторонных библиотек, так как они уменьшают производительность сайта.