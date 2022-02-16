Сделать "совместимость по знаку зодика" на HTML

Здравствуйте.Требуется создать контент "совместимость по знаку зодиака" на базе HTML.Основная задача, чтобы это корректно работало на мобильном устройстве.Функционал:

Выбор знаков зодиака

Можно добавить еще возможность по дню рождению, но если это сильно усложняет проект, то можно обойтись

Результат совместимости с инфой с сайта, который я пришлю.

Визуального оформления у нас так же нет, можно собрать из любых источников.Если все пройдет ок, то время от времени будем заказывать еще похожие проекты.