Сделать "совместимость по знаку зодика" на HTML

Задачи: – верстка и сборка новых страниц в личном кабинете сервиса (Create, Read, Update, Destroy) – доработки по странице переписок между клиентами и бизнесом (единое окно чатов) – запустить раздел биллинг в личном кабинете – поменять дизайн страницы в ...
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Здравствуйте.Требуется создать контент "совместимость по знаку зодиака" на базе HTML.Основная задача, чтобы это корректно работало на мобильном устройстве.Функционал:
- Выбор знаков зодиака
- Можно добавить еще возможность по дню рождению, но если это сильно усложняет проект, то можно обойтись
- Результат совместимости с инфой с сайта, который я пришлю.
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