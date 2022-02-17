В команду требуется Junior верстальщик со знанием html + js + css для создания web мини-игр на подобии три в ряд, сопоставление пар картинок, кликкеров и других простых игр.

Это постоянная проектная работа, в среднем в неделю нужно около 3-4 таких проектов. Так же необходимо будет периодически их уникализировать или дорабатывать.

Занятость - частичная, можно рассматривать как подработку совмещая с основной работой. Оплата за работу обсуждается, есть оплачиваемое ТЗ.

Для связи пишите в личные сообщения на сайте или в тг: @suzven