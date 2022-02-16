Адаптировать лендинг для работы

HTML-версткаЗакрыт3 заявки989 просмотров
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в архиве url.txt - в нем ссылка на оригинал лендинга. т.к. есть вероятность, что хтмл из архива может не открыться из-за защиты

- Убрать из кода подозрительные скрипты, которые не относятся к работе страницы

- Убрать из кода все обращения к сторонним ссылкам, скриптам, которые не отвечают за работоспособность страницы

- Сохранить локально все файлы, которые нужны для нормального отображения страницы

- При нажатии юзером кнопки Proceed должен сработать редирект на = '{offer_link}'

- Проверить, что все элементы лендинга работают

2 года назад
guest_1645090246159
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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