Лендинг

HTML-версткаЗакрыт1 заявка217 просмотров
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Есть готовый макет, нужно его сверстать и посадить на админку.

https://www.figma.com/file/T6ghEHUK7CAySJaWE9KzZk/4WheelAuto?node-id=0%3A1

Подскажите, какая будет стоимость работы?

2 года назад
guest_16431034040168
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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