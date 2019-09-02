3d моделер, 3d визуализатор, Gamedev
Несколько примеров работ: https://www.behance.net/gallery/74650251/neskolko-sluchajnyh-rabot
Создание оптимизированных моделей для игр, помощь с интеграцией, опыт использования Unity 3D больше 5 лет, как пример последняя игра: https://store.steampowered.com/app/833980/. Рендер художественных и технических моделей для различных направлений: реклама, архитектура, дизайн. Обращайтесь, о цене договоримся.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$700
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую Андрея! У него высокий уровень умения понять, что необходимо сделать и разобраться в нестандартной ситуации. Миллион благодарностей. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень четкая постановка задач, абсолютно никаких претензий и требований переделывать, один из лучших заказчиков на сайте, рекомендую к сотрудничеству и сам надеюсь на дальнейшую совместную работу.
$100
10 баллов
4 года назад
работаем
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$37
10 баллов
4 года назад
Все сделал на высшем уровне,в кротчайшие сроки и недорого.Рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро договорились, никаких правок не потребовалось.
$5
10 баллов
5 лет назад
Нет слов, чтобы передать на каком высоченном уровне все сделано. Человек профессионал в своем деле. Отличная графика, механика игры. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Точная постановка интересных задач, сотрудничаем уже очень долго никаких проблем ни в чем не возникало.
Разработка игр
5 отзывов
$6/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга