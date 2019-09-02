Rosyaev

Андрей Росяев Rosyaev

 
29 летРоссия/Зеленоград
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
3d моделер, 3d визуализатор, Gamedev

Несколько примеров работ: https://www.behance.net/gallery/74650251/neskolko-sluchajnyh-rabot

Создание оптимизированных моделей для игр, помощь с интеграцией, опыт использования Unity 3D больше 5 лет, как пример последняя игра: https://store.steampowered.com/app/833980/. Рендер художественных и технических моделей для различных направлений: реклама, архитектура, дизайн. Обращайтесь, о цене договоримся.

Unity
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
olexgu
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$700
10 баллов
3 года назад
Переделать UI-интерфейс игры и оптимизировать производительность
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
4 года назад
Разработать тест
Очень рекомендую Андрея! У него высокий уровень умения понять, что необходимо сделать и разобраться в нестандартной ситуации. Миллион благодарностей. Продолжаем сотрудничество.
Очень четкая постановка задач, абсолютно никаких претензий и требований переделывать, один из лучших заказчиков на сайте, рекомендую к сотрудничеству и сам надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Ответный отзыв
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать игру на unity
работаем
Хороший заказчик
Ответный отзыв
guest_15668131179262
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
4 года назад
2D платформер на Unity для пк
Все сделал на высшем уровне,в кротчайшие сроки и недорого.Рекомендую!
Быстро договорились, никаких правок не потребовалось.
Ответный отзыв
Northid
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Игра letter blaster на ПК
Нет слов, чтобы передать на каком высоченном уровне все сделано. Человек профессионал в своем деле. Отличная графика, механика игры. Большое спасибо!
Точная постановка интересных задач, сотрудничаем уже очень долго никаких проблем ни в чем не возникало.
Ответный отзыв
Разработка игр
5 отзывов
$6/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга