мне нужно сделать проект на LabVIEW с использованием myrio и оборудованием( макетная плата, символьный ЖК-дисплей, 2 нажимных кнопки и динамик). Это будет игра на символьном дисплее( размерами 2х16) с использованием 2-х кнопок и динамика для проигрывания ...
Переделать UI-интерфейс игры и оптимизировать производительность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт
интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App Center, …)
Объем работы на 1.5 – 2 месяца.
Основные задачи:
переделать UI-интерфейс с учетом новых требований
оптимизация производительности
Об игре: 3d шутер + платформер, игра уже создана и есть релиз под ПК.
Все детали о проекте предоставлю в личной переписке.
Пожалуйста, присылайте свои портфолио с указанием опыта работы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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