Переделать UI-интерфейс игры и оптимизировать производительность

Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт

интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App Center, …)

Объем работы на 1.5 – 2 месяца.

Основные задачи:

переделать UI-интерфейс с учетом новых требований

оптимизация производительности

Об игре: 3d шутер + платформер, игра уже создана и есть релиз под ПК.

Все детали о проекте предоставлю в личной переписке.

Пожалуйста, присылайте свои портфолио с указанием опыта работы.