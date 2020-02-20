Нам нужно несколько простых аркадных игр на Android

$20
Разработка игрЗакрыт2 заявки298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сроки проекта - 1-2 дня.Только в Java и Android-studio - нам нужен apk и исходный код!

Мы предоставляем техническое задание и дизайн.

Пример задания во вложении. Работа над игрой занимает в среднем 3-4 часа.Бюджет 10-30$, также обсуждаем!Ссылка на пример ТЗ - https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eDNnfdTiUR55TPTzckL6-N_uuSoBF2Lp

Android
4 года назад
guest_15821961870562
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Html5 игра герои меча и магии

    1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций.  Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой.  Набор армии нужно продумать ...

    HTML
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Простая игра для Андроид

    Доброго времени суток. Нужна игра для деток &lt;5 лет Игра - собирать пазлы Как хочу чтоб работала: - в меню выбор картинки которую будем собирать из имеющего списка. - после выбора картинка разбросана на, к примеру, 12 деталей. Нужно её ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать игровой бот для телеграма

    Игра с интеграцией онлайн-кассы:  2 участника для начала игры делают ставки по X руб. Кто выиграл-получает большую часть Сюжет игры: гонки, каждый участник выбирает машину (на выбор 30 сек), далее участники попадают в гонку с препятствиями, могут таранить ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP разработчик в команду

    Здравствуйте! Мы ищем в команду PHP разработчика.  На удаленную работу, на полный рабочий день. Требования: Хорошие знания PHP (5, 7), Laravel Умение писать SQL-запросы Способность разбираться в чужом коде Знание GIT Задачи: Сопровождение и совершенствование текущих проектов компании Участие в разработке новых проектов Разработка разнообразных ...

    PHP
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Простая мобильная 2D игра (Android + IOS)

    Основной референс – [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dm.timber]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dm.timber[/url] Игра состоит из двух экранов - Геймлей - Таблица рекордов Управление осуществляется двумя кнопками. В игре один уровень. Игра должна быть адаптирована под смартфоны Android и iOS. Выбор технологии оставляю на вас. Имеется подробное ТЗ с описанием всех деталей геймлея ...

    AndroidiOS
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Игры для Android

    Привет! Требуются простые(можно даже очень простые - кликеры и тд) игры на Android для загрузки в Google Play с функцией подписки (Например, игрок покупает подписку на неделю и у него в течении этой недели x2 ...

    Android
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Unreal engine или как сделать планету, космический аппарат и расчёты

    Мне нужно сделать модель планеты с рельефом , деревьями и дорогой . Сделать космический аппарат на определённом расстоянии от земли , + масштаб соблюдать. Потом на планете сделать машину которая едет по дороге и излучает ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад