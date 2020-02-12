Игры для Android

Разработка игрЗакрыт6 заявок305 просмотров
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Привет! Требуются простые(можно даже очень простые - кликеры и тд) игры на Android для загрузки в Google Play с функцией подписки (Например, игрок покупает подписку на неделю и у него в течении этой недели x2 жизней/баллов/чего-то еще)  

Игра абсолютно любая- можешь делать на свой вкус или просто что проще для тебя, главное наличие возможности подписки. Готов купить уже готовые игры. Бюджет 10$ за каждую. Игры нужно много, но для начала 3.

Android
4 года назад
guest_15816150297977
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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