Игры для Android

Привет! Требуются простые(можно даже очень простые - кликеры и тд) игры на Android для загрузки в Google Play с функцией подписки (Например, игрок покупает подписку на неделю и у него в течении этой недели x2 жизней/баллов/чего-то еще)

Игра абсолютно любая- можешь делать на свой вкус или просто что проще для тебя, главное наличие возможности подписки. Готов купить уже готовые игры. Бюджет 10$ за каждую. Игры нужно много, но для начала 3.