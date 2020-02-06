Легкая игра Pygame

2d игра Idle, тамагочи. Проект брошен на пол пути другим программистом. ios/android Требования: - Наличие профильных аккаунтов- Наличие отзывов по законченным проектам- Готовность продемонстрировать выполненные проекты- Умение работать с анимацией- Опыт разработки клиент-серверных игр- Умение построить архитектуру и ...
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300-500 строк. Должен быть соблюден стандарт пеп8, говорящие названия переменных. что должна представлять собой игра: простенький платформер. Пример: мышка, которая должна добраться до сыра через какие-то препятствия и прийти в норку.
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