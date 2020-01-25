Утилита для динамического распределения аккаунтов steam

Здравствуйте! Необходимо написать утилиту которая будет динамически распределять определенное количество аккаунтов Стим с игрой. Для примера: имеется 10 компьютеров и 5 Стим аккаунтов с игрой, например GTA5. Когда пользователь запускает игру, утилита должна произвести вход в свободный аккаунт и игра должна заручиться. Т.е. играть в GTA5 могут одновременно не более 5 человек. Утилита должна отследить свободен аккаунт или нет и давать, или запрещать, запуск игры.