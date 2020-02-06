Создание пошаговой стратегии на подобие Героев

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Ремастер старенькой игры с ява, являющейся пошаговой рпг. И немного дополнить функционал онлайн составляющей.

Саму игру обсудим в лс

4 года назад
guest_15815062049076
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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