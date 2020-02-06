2d игра Idle, тамагочи. Проект брошен на пол пути другим программистом. ios/android Требования: - Наличие профильных аккаунтов- Наличие отзывов по законченным проектам- Готовность продемонстрировать выполненные проекты- Умение работать с анимацией- Опыт разработки клиент-серверных игр- Умение построить архитектуру и ...
Unreal engine или как сделать планету, космический аппарат и расчёты
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Мне нужно сделать модель планеты с рельефом , деревьями и дорогой . Сделать космический аппарат на определённом расстоянии от земли , + масштаб соблюдать. Потом на планете сделать машину которая едет по дороге и излучает энергию в космос на аппарат . Там определённые параметрыКогда луч попадает на дерево луч исчезает .На приёме нужно построит графики энергетики
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