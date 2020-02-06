Unreal engine или как сделать планету, космический аппарат и расчёты

Разработка игрЗакрыт1 заявка186 просмотров
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Мне нужно сделать модель планеты с рельефом , деревьями и дорогой . Сделать космический аппарат на определённом расстоянии от земли , + масштаб соблюдать. Потом на планете сделать машину которая едет по дороге и излучает энергию в космос на аппарат . Там определённые параметрыКогда луч попадает на дерево луч исчезает .На приёме нужно построит графики энергетики

4 года назад
guest_15816065188686
4 года в сервисе
Был
4 года назад