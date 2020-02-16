PHP разработчик в команду

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Здравствуйте! Мы ищем в команду PHP разработчика. 

На удаленную работу, на полный рабочий день.

Требования:

Хорошие знания PHP (5, 7), Laravel

Умение писать SQL-запросы

Способность разбираться в чужом коде

Знание GIT

Задачи:

Сопровождение и совершенствование текущих проектов компании

Участие в разработке новых проектов

Разработка разнообразных проектов от web-сайтов до браузерных игр и приложений (в основном игры)

Что Вы получите:

Работу в стабильной компании

Молодой и дружный коллектив

Удобный график работы

Гибкий рабочий день

Карьерный рост

Корпоративное обучение

Оплата по результатам собеседования.

Для отклика заполните анкету и решите задачу, Анкета во вложении.

Анкету направлять в тг @Boss_Ararat

PHP
4 года назад
mmayorov
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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