PHP разработчик в команду

1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций. Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой. Набор армии нужно продумать ...
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Здравствуйте! Мы ищем в команду PHP разработчика.
На удаленную работу, на полный рабочий день.
Требования:
Хорошие знания PHP (5, 7), Laravel
Умение писать SQL-запросы
Способность разбираться в чужом коде
Знание GIT
Задачи:
Сопровождение и совершенствование текущих проектов компании
Участие в разработке новых проектов
Разработка разнообразных проектов от web-сайтов до браузерных игр и приложений (в основном игры)
Что Вы получите:
Работу в стабильной компании
Молодой и дружный коллектив
Удобный график работы
Гибкий рабочий день
Карьерный рост
Корпоративное обучение
Оплата по результатам собеседования.
Для отклика заполните анкету и решите задачу, Анкета во вложении.
Анкету направлять в тг @Boss_Ararat
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