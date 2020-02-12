Простая мобильная 2D игра (Android + IOS)

Разработка игрЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Основной референс – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dm.timber

Игра состоит из двух экранов

- Геймлей

- Таблица рекордов

Управление осуществляется двумя кнопками.

В игре один уровень.

Игра должна быть адаптирована под смартфоны Android и iOS.

Выбор технологии оставляю на вас.

Имеется подробное ТЗ с описанием всех деталей геймлея и интерфейса.

Все макеты и анимации также будут предоставлены.

AndroidiOS
4 года назад
alexbakery
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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