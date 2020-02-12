Html5 игра герои меча и магии

1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru

Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций.

Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой.

Набор армии нужно продумать и сделать его редактируемым через админку, а так же нужно продумать другие функции.

Желательно что бы разработчик был знаком с игрой или лучше был фанатом и вошёл в долю.