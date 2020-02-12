Html5 игра герои меча и магии

2d игра Idle, тамагочи. Проект брошен на пол пути другим программистом. ios/android Требования: - Наличие профильных аккаунтов- Наличие отзывов по законченным проектам- Готовность продемонстрировать выполненные проекты- Умение работать с анимацией- Опыт разработки клиент-серверных игр- Умение построить архитектуру и ...
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1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru
Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций.
Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой.
Набор армии нужно продумать и сделать его редактируемым через админку, а так же нужно продумать другие функции.
Желательно что бы разработчик был знаком с игрой или лучше был фанатом и вошёл в долю.
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