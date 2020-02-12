Создать игру

1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций. Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой. Набор армии нужно продумать ...
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Роман, добрый день.
Писал вам по всем возможным адресам.
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Основной референс – [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dm.timber]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dm.timber[/url] Игра состоит из двух экранов - Геймлей - Таблица рекордов Управление осуществляется двумя кнопками. В игре один уровень. Игра должна быть адаптирована под смартфоны Android и iOS. Выбор технологии оставляю на вас. Имеется подробное ТЗ с описанием всех деталей геймлея ...Разработка игр6 заявокЗакрыт4 года назад
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