Создать игровой бот для телеграма

1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций. Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой. Набор армии нужно продумать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Игра с интеграцией онлайн-кассы:
2 участника для начала игры делают ставки по X руб.
Кто выиграл-получает большую часть
Сюжет игры: гонки, каждый участник выбирает машину (на выбор 30 сек), далее участники попадают в гонку с препятствиями, могут таранить друг друга ИЛИ экран делится на 2 части каждый игрок видит второго при этом и едут на одной карте, кто первый приехал-тот и победил
Бекенд: должно быть понятно, какой банк, какая наша комиссия, возможность партнёрки, чтоб 50% комиссии платить веб-мастер и стата была прозрачной
Рассмотрим разработчиков с навыками дизайна/своим дизайнером/ без дизайна
Примеры игр:
https://t.me/gamee?game=SpeedDriver
https://t.me/gamee?game=F1Racer
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