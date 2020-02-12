Создать игровой бот для телеграма

Игра с интеграцией онлайн-кассы:

2 участника для начала игры делают ставки по X руб.

Кто выиграл-получает большую часть

Сюжет игры: гонки, каждый участник выбирает машину (на выбор 30 сек), далее участники попадают в гонку с препятствиями, могут таранить друг друга ИЛИ экран делится на 2 части каждый игрок видит второго при этом и едут на одной карте, кто первый приехал-тот и победил

Бекенд: должно быть понятно, какой банк, какая наша комиссия, возможность партнёрки, чтоб 50% комиссии платить веб-мастер и стата была прозрачной

Рассмотрим разработчиков с навыками дизайна/своим дизайнером/ без дизайна

Примеры игр:

https://t.me/gamee?game=SpeedDriver

https://t.me/gamee?game=F1Racer