Простая игра для Андроид

Разработка игрЗакрыт6 заявок233 просмотра
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Доброго времени суток.

Нужна игра для деток

Игра - собирать пазлы

Как хочу чтоб работала:

- в меню выбор картинки которую будем собирать из имеющего списка.

- после выбора картинка разбросана на, к примеру, 12 деталей. Нужно её собрать по сотке, со звуком успешного перетаскивания

- получать "салют" при успешном складывании пазла

хочу чтоб работало так:

- на моём сервере json с меню (список картинок) загружается после установки (и возможно обновление раз в N дней). чтоб я смог убрать или добавить новую картинку и она подтянулась в игру. если интернета нету - играем в то что есть (без уведомлений что отсутствует интернет)

Жду предложений цены. Спасибо.

4 года назад
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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