мне нужно сделать проект на LabVIEW с использованием myrio и оборудованием( макетная плата, символьный ЖК-дисплей, 2 нажимных кнопки и динамик). Это будет игра на символьном дисплее( размерами 2х16) с использованием 2-х кнопок и динамика для проигрывания музыки во время игры.Об игре: слева на дисплее будет располагаться объект(символ) который может передвигаться (вверх/вниз) по нажатию кнопки и который стреляет по нажатию другой кнопки.С другой стороны дисплея в случайном порядке должны появляться препятствия, которые двигаются в левую сторону. Задача сбивать препятствия. За каждое попадание начисляется очки, которые после завершения игры выводятся на дисплей. Игра завершается после того как произошло столкновение ( выводится на экран «GAME OVER» и после количество набранных очков).