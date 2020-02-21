Приложение для CPA оффера

1.Нужно сделать PVP бой между двумя игроками как в героях меча и маги или как в heroeswm.ru Срачало игра будет совсем простая всего несколько функций. Регистрация в игре, заявка на бой и сам бой. Набор армии нужно продумать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЦЕЛЬ: Заинтересовать пользователя интерактивной мини игрой, после перейти по ссылке.
ДИЗАЙН: Приложение должно превликать и быть интуитивно понятным.
Аудитория 18-55 лет. Необходимо создать крутой дизайн, в стиле material design.
ДЛЯ АДМИНА: Интуитивно понятная админка, возможность давать права модератора и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ
1) Логотип.
2) Мини игра.
3) пуш уведомления с содержанием ссылки.
Для игры:
1) Картинка, две кнопки ИГРАТЬ и БОНУСЫ, кнопки соц. сетей (поделиться с друзьями).
ИГРАТЬ: Переход по партнёрской ссылке в игру.
2) Возможность оценивать любую игру, по оценкам составлять рейтинг
РЕЙТИНГ
Рейтинг игр составляется по оценкам пользователей ресурсов ТОП 10
ДУЭЛЬ
1) Каждый день автоматически выбираются две игры, то есть пользователи путём голосования
определяют лучшую игру, результаты должны автоматически публиковаться в социальных сетях у того человека который проголосовал!
ОБЩЕЕ
1) На каждой странице должна быть форма "подписаться на рассылку новых игры.
АНАЛИТИКА
1) Подключение google analytics
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Пример: зеркало betboys
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