Приложение для CPA оффера

Разработка игрЗакрыт1 заявка210 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЦЕЛЬ: Заинтересовать пользователя интерактивной мини игрой, после перейти по ссылке.

ДИЗАЙН: Приложение должно превликать и быть интуитивно понятным.

Аудитория 18-55 лет. Необходимо создать крутой дизайн, в стиле material design.

ДЛЯ АДМИНА: Интуитивно понятная админка, возможность давать права модератора и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ

1) Логотип.

2) Мини игра.

3) пуш уведомления с содержанием ссылки.

Для игры:

1) Картинка, две кнопки ИГРАТЬ и БОНУСЫ, кнопки соц. сетей (поделиться с друзьями).

ИГРАТЬ: Переход по партнёрской ссылке в игру.

2) Возможность оценивать любую игру, по оценкам составлять рейтинг

РЕЙТИНГ

Рейтинг игр составляется по оценкам пользователей ресурсов ТОП 10

ДУЭЛЬ

1) Каждый день автоматически выбираются две игры, то есть пользователи путём голосования

определяют лучшую игру, результаты должны автоматически публиковаться в социальных сетях у того человека который проголосовал! 

ОБЩЕЕ

1) На каждой странице должна быть форма "подписаться на рассылку новых игры.

АНАЛИТИКА

1) Подключение google analytics  

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Пример: зеркало betboys

4 года назад
karpofff
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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