Продвижение мобильной игры

Кто мы?

Мы молодая компания занимающаяся дизайном, разработкой сайтов и мобильных приложений.

Обязанности:

Продвижение мобильных (ios, android) казуальных игр любым способами.ASO (App Store Optimization) — оптимизация элементов страницы игры в магазинах приложений для повышения числа установок и конверсии в установку.

Требования:

Опыт в продвижении мобильных игр

Опыт ASO (App Store Optimization) — оптимизация элементов страницы игры в магазинах приложений

Опыт определения целевой аудитории, потребностей ЦА и развития каналов привлечения ЦА

Личные качества: креативность, ответственность, высокая работоспособность, целеустремленность, интеллигентность, доброжелательность.

Достойную оплату (Сумму будем обсуждать), также возможен % от продажи или рекламы.

Пишите пожалуйста в лс, а также огромным плюсом будет если распишете ваш план продвижения казуальной игры. Рассмотрим любые заявки, наличие выполненных работ не обязательно, однако является плюсом.