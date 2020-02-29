Сайт онлайн-игры с простым функционалом, 5 страниц

Пример игры - new.battle.expert1. Интересует: - идентичны дизайн - функционал- админ панель2. Сайт из 5 страниц.3. Функции админ панели (возможны коррекции) : -список игрового баланса -список игроков онлайн -ip адреса пользователей -устройство с какого пользователь онлайн -статистика посещаемости -история ставок пользователя4. Требования к исполнителю :- Местожительства: Украина - Опыт работы от 4 лет - Профиль на сайте от 3 лет5. Условия сотрудничества:- Личная встреча, более подробное обсуждения деталей проекта.- Заключения договора - Работаем на прямую или через сейф биржи - Предоплата, только после заключения договора