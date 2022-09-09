Настройка высоконагруженного сервера postgresql

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Завершен3 заявки298 просмотров

Подробности в ТЗ

PostgreSQL
3 года назад
MaksXXI
Максим 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$2000
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за интересный заказ.

Заявки фрилансеров

Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
99 отзывов
3 года назад
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