Требуется настроить формы обратной связи на 3-4 сайтах на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить надежную доставку писем и уменьшить количество спама. Нужно проверить работу капчи и устранить проблемы с отсутствием запросов. Ожидается качественное решение для системного администрирования.
Настройка высоконагруженного сервера postgresql
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