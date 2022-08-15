Требуется настроить AWS Fargate приложение: подключить ECR к кластеру ECS, обеспечить публичный доступ, запустить существующий Docker контейнер, настроить логирование и добавить базы данных Redis и Postgres. Оплата возможна через Paypal или на карту Wise.
Задание по программированию сокетов
На базе шаблона параллельного эхо-сервера, использующего модель “один клиент –
один процесс”, разработать TCP сервер, генерирующий последовательность
случайных символов.
Заявки фрилансеров
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