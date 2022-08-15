Задание по программированию сокетов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок343 просмотра

На базе шаблона параллельного эхо-сервера, использующего модель “один клиент –

один процесс”, разработать TCP сервер, генерирующий последовательность

случайных символов.

3 года назад
guest_16611892878085
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров