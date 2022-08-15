Восстанавливаются документы после удаление перемещаемый профиль

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Закрыт1 заявка189 просмотров

На windows server 2019 созданы перемещаемые профили, у администраторов если удалить папку или документ с рабочего стола, после перезагрузки пользователя или выхода, документы все как положено удаляются, но у обычных пользователей они восстанавливаются. Мне настраивал сисадмин, но сейчас он не выходит на связь.

3 года назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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