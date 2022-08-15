На windows server 2019 созданы перемещаемые профили, у администраторов если удалить папку или документ с рабочего стола, после перезагрузки пользователя или выхода, документы все как положено удаляются, но у обычных пользователей они восстанавливаются. Мне настраивал сисадмин, но сейчас он не выходит на связь.