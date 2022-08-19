Проблемы с сайтом по серверу

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Закрыт4 заявки468 просмотров

Проблемы первый раз произошла 15 августа, с тех пор сегодня 3 раз (временные интервалы между проблемами разные)

С IP адреса на котором находиться сайт, открывается куча соединений по порту 8080, также по разным портам открывается по 1 соединению В результате процессор загружается на 100% и сайт виснет, хотя панель админа работает

На сервере установлен ClamAV, CSF FIREWALL и fail2ban

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