Проблемы первый раз произошла 15 августа, с тех пор сегодня 3 раз (временные интервалы между проблемами разные)

С IP адреса на котором находиться сайт, открывается куча соединений по порту 8080, также по разным портам открывается по 1 соединению В результате процессор загружается на 100% и сайт виснет, хотя панель админа работает

На сервере установлен ClamAV, CSF FIREWALL и fail2ban

Сайт на Wordpress