Требуется разработать макрос VBA для Excel, который будет отправлять данные на MQTT сервер, например Mosquitto. Настраиваемыми параметрами должны быть адрес и порт сервера, а также логин и пароль для доступа. Данные могут отправляться в формате JSON или в виде топика с данными.
Перенос и настройка сайта на wordpress
необходимо перенести и настроить магазин с https://%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8.%D1%80%D1%84/
общие настройки уже есть,
- нужна структура магазина (пришлю дополнительно)
- перенос товара
- настройка сдэк
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