Перенос и настройка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка353 просмотра

необходимо перенести и настроить магазин с https://%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8.%D1%80%D1%84/

на https://myzabava.com/shop/

общие настройки уже есть,

- нужна структура магазина (пришлю дополнительно)

- перенос товара

- настройка сдэк

WordPress
3 года назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
17 дней назад

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Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад