Настроить постбэк в Кейтаро

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок143 просмотра

Здравствуйте! Задача следующая, требуется настроить postback в кейтаро с партнерской программой. Ничего сложного, с меня не большая плата + сочный отзыв. Подробнее исполнителю.

3 года назад
iamcrowd
Максим 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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