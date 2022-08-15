Нужно подключить ECR к кластеру в ECS.

Настроить публичный доступ.

Сейчас в репозитории есть докер изображение, нужно чтобы этот контейнер стартовал как Fargate приложение.

Также нужно настроить логирование и добавить 2 базы данных: Redis и Postgres.

Оплата Paypal либо wise.com на карту.