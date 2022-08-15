Настроить aws fargate приложение

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Нужно подключить ECR к кластеру в ECS.

Настроить публичный доступ.

Сейчас в репозитории есть докер изображение, нужно чтобы этот контейнер стартовал как Fargate приложение.

Также нужно настроить логирование и добавить 2 базы данных: Redis и Postgres.

Оплата Paypal либо wise.com на карту.

PostgreSQLRedis
3 года назад
Morfild
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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