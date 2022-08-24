Настройка форм обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок498 просмотров

Всем привет!

Нужно настроить формы обратной связи, чтобы письма доходили до нас (сейчас не все формы присылают запросы).

И решить проблему со спамом на этих формах. В день приходит более 200 писем.

Сайтов будет 3-4. Сайты на битрикс. Капча стоит, но нужно смотреть. 

Отвечу по заявке и в лс.

Всем спасибо!

3 года назад
Vikukusik
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