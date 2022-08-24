Всем привет!

Нужно настроить формы обратной связи, чтобы письма доходили до нас (сейчас не все формы присылают запросы).

И решить проблему со спамом на этих формах. В день приходит более 200 писем.

Сайтов будет 3-4. Сайты на битрикс. Капча стоит, но нужно смотреть.

Отвечу по заявке и в лс.

Всем спасибо!