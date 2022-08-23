Налаштування asterisk

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Треба зробити налаштування ip телефоніі

-- зробити так щоб автоматично додавався +38

-- підвищіти стабільність

-- налаштувати робочий час та репорти

-- DND режим не повинен заноситись до репорту як пропущений виклик

-- зробити hook в іншу систему

Це маленький список того що нам треба,  гадаю що буде доповнено.

Asterisk
3 года назад
guest_16612411805009
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
44 года
3 года в сервисе
Был
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Вадим
 
32 года
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Был
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3 года назад

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